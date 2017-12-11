Мадуро відсторонив від президентських виборів у Венесуелі опозиційні партії

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що чотири найбільші опозиційні партії країни не будуть допущені до участі в майбутніх президентських виборах. Про це повідомляє Latin American Herald Tribune.

Мадуро звинуватив опозицію у низькій явці на муніципальних виборах, оскільки партії закликали бойкотувати їх.

"Будь-яка партія, яка не брала сьогодні і закликала до бойкоту, не може брати участі у виборах знову. Вони зникнуть з політичної карти!" — заявив він.

Глава держави додав, що у тих, хто відмовився голосувати, не може бути ніякого виправдання.