Марія Томак і Олена Розвадовська отримали премію за особистий внесок у захист прав людини в Україні

Премію "Правозахисного порядку денного" за особистий внесок у захист прав людини в Україні отримали журналістка і співкоординаторка "Медійної ініціативи за права людини" та колишній заступник головного редактора "Дня" Марія Томак та Олена Розвадовська, активістка, що працює із дітьми у зоні конфлікту на Донбасі. Про це у Facebook повідомив "Центр громадянських свобод".

Зазначимо, що цю премію вручають щорічно 10 грудня до Міжнародного дня прав людини у Києві під час заходів Національної правозахисної НЕконференції.

У свою чергу, минулого року премію отримав луганський активіст Геннадій Щербак за створення бази даних про порушення прав людини в умовах конфлікту на Донбасі.

Платформа "Правозахисний порядок денний» – неформальна коаліція правозахисних організацій, що працюють у сфері моніторингу, аналізу та розробки законодавства відповідно до основних засад прав людини..

Учасниками Платформи виступають Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод, Amnesty International в Україні, Центр інформації про права людини, Центр досліджень правоохоронної діяльності, Будинок прав людини в Києві, Центр «Соціальна дія», Проект «Без кордонів», «Євромайдан SOS» та інші.