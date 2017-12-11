Меркель засудила спалювання прапорів Ізраїлю у Німеччині

Канцлер ФРН Ангела Меркель та інші члени німецького уряду і партій засудили акт спалювання прапорів Ізраїлю в Берліні на знак протесту проти рішення американського президента щодо Єрусалиму.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми виступаємо проти всіх форм антисемітизму та ксенофобії", - сказав глава уряду.

Вона також запевнила, що президія Християнсько-демократичної партії засудила на своєму засіданні у понеділок порушення принципів верховенства права останніми днями в Берліні. "Держава повинна всіма силами протидіяти цьому", - заявила Меркель після засідання президії своєї партії у понеділок.

"Ображати державу Ізраїль є неприйнятним", - заявив у свою чергу віце-канцлер, міністр закордонних справ Зігмар Габріель. За його словами, попри всю цілком зрозумілу критику рішення Дональда Трампа щодо Єрусалима, немає жодного виправдання спалюванню ізраїльських прапорів.

Міністр юстиції Хайко Маас також заявив, що "будь-яка форма антисемітизму - це напад на всіх нас".

"Для нас неприйнятно, коли євреїв або державу Ізраїль ображають так ганебно", - заявив у понеділок, 11 грудня, глава МВС ФРН Томас де Мезьєр.

Офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт висловив загальну думку: "Слід соромитися того, коли на вулицях німецьких міст так неприкрито виставляється ненависть до євреїв". За його словами, "свобода висловлювання думки і демонстрацій не є ліцензією на антисемітські зібрання, підбурювання і насильство".

Влада обіцяє знайти і покарати винних.

Берлін при цьому не підтримує рішення Трампа про перенесення посольства, вважаючи що воно однозначно зашкодить вирішенню проблеми на основі принципу двох держав.

Наприкінці минулого тижня у центрі Берліна перед посольством США, розташованим поряд з Бранденбурзькими воротами, група людей палила американські прапори, у вихідні схожа картина повторилася в одному зі столичних районів.