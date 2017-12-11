МОЗ вперше за 18 років змінив норми харчування

Міністерство охорони здоров'я вперше за 18 років змінило норми харчування - набрав чинності указ МОЗ, згідно з яким дітям зменшили кількість калорій, а дорослим збільшили кількість білків і зменшили кількість вуглеводів, передає Держпродспоживслужба.

Так, калорійність харчування дітям і підліткам знизили за добу на 15% у середньому. Дітям радять їсти менше солодкого (швидких вуглеводів), щодо підлітків МОЗ радить вживати більше білків (м'яса) і менше жирів (особливо сала й масла), а також менше вуглеводів - це каші, хліб, солодощі.

Дорослому населенню відомство рекомендує знизити вживання вуглеводів на добу (знизили на 50 грам), а білків (збільшили на 12 грам) і жирів (збільшили на 15 грам) навпаки збільшити.

Зазначимо, що рекомендації надано в залежності від групи фізичної активності, всього їх 4. Також рекомендації різні для вікових груп (18-29, 30-39, 40-59, 60-74, 75 і старше).

"МОЗ пояснює такі зміни тим, що нові норми більш збалансовані й корисні для здоров'я. Зниження калорійності раціону дітей відомство пояснює тим, що старі норми харчування застаріли і були завищеними щодо вживання вуглеводів. Що провокувало у дітей надмірну вагу й ожиріння. Підліткам же рекомендується вживати більше білкової їжі для кращого зростання і нарощування м'язової маси", - йдеться в повідомленні.

Думки ж дієтологів з цього приводу розділилися. Одні фахівці вважають, що старі дитячі норми відповідали рекомендаціям ВООЗ. А інші вважають, що сучасні діти менш активні, тому калорійність урізана обґрунтовано. Дієтологи відзначили, що дані рекомендації загального характеру, оскільки дітям, які відвідують спортивні секції, потрібно більше калорій, ніж дітям з меншими фізичними навантаженнями.