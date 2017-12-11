Минулої доби бойовики 35 разів обстріляли сили АТО, - штаб

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Загалом, за минулу добу, зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, вони відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє преc-центр штабу АТО.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали легких поранень, ще один отримав бойову травму. Усіх бійців доправлено до військово-лікарських установ та надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю ніщо не загрожує.

На Луганському напрямку ворог активізувався із настанням сутінок. З мінометів різних типів противник неодноразово вів вогонь по наших оборонних укріпленнях у районі Трьохізбенки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого. Крім того, біля цих населених пунктів, а також неподалік Лозового, Новоолександрівки, Світлодарська і Луганського окупанти інтенсивно застосовували гранатомети різних типів і легке піхотне озброєння.

У свою чергу, на Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишаються околиці Авдіївки. Зокрема, понад три десятки мін 82-го калібру у вечірній час загарбники випустили по наших позиціях поблизу шахти Бутівка. З гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали оборонців Кам’янки, Авдіївки і Красногорівки. А на Приазов’ї зі стрілецької зброї противник турбував захисників Старогнатівки.