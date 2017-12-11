На Львівщині 3 людини померли від переохолодження

У Львівській області три людини померли від переохолодження. Про це повідомили на сторінці у Facebook у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"10 грудня, о 10:00 в с. Лисятичі Стрийського району жителями села виявлено тіло місцевого жителя, 1975 року народження, без ознак насильницької смерті. Тіло загиблого доставлено в морг Стрийської центральної районної лікарні. Попередня причина загибелі - переохолодження", – йдеться в повідомленні.

У департаменті додали, що, крім цього, в лісі в районі с. Сигловате Турківського району на возі знайшли тіла двох місцевих жителів (1946 і 1967 року народж.) без ознак насильницької смерті.

"Їх доставили в морг Турківської ЦРЛ. Попередня причина загибелі - переохолодження", - додали у відомстві.