На різдвяному ярмарку у Львові діє представництво воїнів АТО

Цими вихідними у Львові запрацював різдвяний ярмарок. Понад сотню спеціальних дерев’яних будиночків із різним святковим крамом розмістили на площі Ринок та на проспекті Свободи.

Цього року ярмарок потішить відвідувачів новою яскравою ілюмінацією. Зокрема на проспекті Свободи розмістили 22 арки з святковими декорованими гірляндами.

Особливістю ярмарку є те, що тут вперше буде представництво учасників АТО. Воно розміщене у першому будиночку зліва від фонтану перед Оперним театром. Тут відвідувачі зможуть придбати вироби, які зробили колишні військовослужбовці та їх родини.

Також на ярмарку діє будиночок святого Миколая. Завітавши до нього діти зможуть отримати солодкий подарунок, поспілкуватися із святим Миколаєм та зробити миттєве фото із ним.

Крім того сьогодні на площі перед Оперним театром почали монтаж головної львівської ялинки. Її офіційне запалення відбудеться 17 грудня.

А уже 2 січня в межах ярмарки пройде конкурс льодових скульптур на площі Ринок. Крім того на Різдво будуть проходити виступи вертепів, колядників та хода різдвяних зірок.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора