Націоналісти Корсики перемогли на регіональних виборах

Націоналістична коаліція "За Корсику" в неділю, 10 грудня, здобула у другому турі регіональних виборів 56,5 відсотка голосів виборців. У другому турі коаліція з поміркованих і більш радикально налаштованих націоналістів покращила свій результат порівняно з першим туром, в якому вона здобула 45,4 відсотка.

У свою чергу, кандидати від центристської партії президента Еммануеля Макрона "Республіка на марші" здобули лише шість депутатських мандатів. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Франції, передає агентство AP.

Націоналісти святкували перемогу на вулицях своїх міст корсиканськими піснями. Представники об'єднання "За Корсику" одержують 41 із 63 депутатських крісел єдиного територіального органу самоуправління, які розпочнуть свою роботу 1 січня.

Очолювана Жилем Сімеоні та Жаном-Гі Таламоні коаліція виступає за більшу автономію від Франції, однак, на відміну від сепаратистів у іспанській Каталонії, не вимагає повної незалежності.

На Корсиці впродовж десятиліть тривала боротьба озброєних підпільних угруповань за незалежність острова від Франції. Найважливіше з них - "Фронт національного визволення Корсики" - у 2014 році оголосив про припинення збройної боротьби.