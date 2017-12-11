Наступного року уряд збільшить до 1 млрд грн фінансування безкоштовних ліків, - Гройсман

Держава відшкодувала вартість 13 млн рецептів у рамках урядової програми «Доступні ліки».

Про це заявив у понеділок Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі із представниками регіональних ЗМІ «Децентралізація - підсумки та досягнення 2017 року, завдання на наступний рік», повідомляє Укрінформ.

«Збільшується кількість рецептів, які виписані. Вже 13 млн рецептів виписано для українських громадян. Наступного року ми збільшимо до 1 млрд грн фінансування безкоштовних ліків», - сказав Гройсман.

Він розраховує, що наступного року понад 15 мільйонів рецептів випишуть лікарі, громадяни отримають більший доступ до ліків.

Окрім того, додав Гройсман, уряд передбачив майже 1 мільярд грн на продовження будівництва другої черги "Охматдиту". «Думаю, до кінця року загальні будівельні роботи будуть завершені», - додав глава уряду.

Внутрішнє оснащення, додав він, то вже буде справа Міністерства охорони здоров'я.