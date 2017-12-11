Негода в Україні: Без світла залишились понад 500 населених пунктів

Протягом 10-11 грудня в Україні внаслідок несприятливих погодних умов, зокрема, мокрого снігу, налипання мокрого снігу, поривів вітру, були знеструмлені 537 населених пунктів у 14 областях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, без світла залишились 150 населених пунктів у Черкаській області, у Київській – 114, у Львівській – 54, у Полтавській – 52, у Кіровоградській – 41, у Дніпропетровській – 24, в Одеській – 24, у Запорізькій – 19, у Чернігівській – 19, у Сумській – 14, у Херсонській – 10, у Миколаївській – 7, у Закарпатській – 6, та у Донецькій три.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.