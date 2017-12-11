Нетаньяху сподівається, що в Європі визнають Єрусалим столицею Ізраїлю

Євросоюз має намір посилити роботу над тим, щоб перезапустити мирний процес на Близькому Сході. Про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні під час зустрічі у понеділок, 11 грудня, з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Він прибув до Брюсселя для участі у засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

"Ми віримо, що в інтересах Ізраїлю, особливо в безпекових інтересах Ізраїлю, - знайти стале та всеохопне рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту", - наголосила Могеріні та додала: "Тому ЄС посилить свою роботу (...) над тим, щоб перезапустити мирний процес, навіть якщо здається, що зараз складні часи". Водночас Могеріні засудила "у найсильніший можливий спосіб усі атаки на євреїв в усьому світі, включно з Європою, а також на Ізраїль та ізраїльських громадян". Вона на також зазначила, що візит Нетаньяху - історична нагода, адже з часу останнього візиту прем'єра Ізраїлю до ЄС минуло 22 роки.

На початку свого виступу, стоячи поряд з Могеріні, Нетаньяху заявив, що "ізраїльська розвідка запобігла десяткам терористичних атак, багатьом з них - на європейській території". І додав: "Ізраїль є найсильнішою силою на Близькому Сході, яка протистоїть поширенню войовничого ісламу".

Прем'єр-міністр Ізраїлю також висловив сподівання, що у майбутньому більшість держав Європи визнають Єрусалим столицею Ізраїлю. Коментуючи оголошення президента США Дональда Трампа щодо Єрусалима Нетаньяху сказав: "Я думаю, те, що президент Трамп зробив, це прямо представив факти. Мир засновується на визнанні реальності. Я думаю, що факт, що Єрусалим є столицею Ізраїлю, є чітко очевидним для вас усіх".

Першим кроком до миру він назвав "визнання єврейської держави". На думку Нетаньяху, настав час, аби палестинці визнали, що Єрусалим є столицею Ізраїлю. "Я вірю, що хоча ми ще не маємо згоди, але це станеться у майбутньому: я вірю, що всі чи більшість європейських країн перенесуть свої посольства до Єрусалима, визнають Єрусалим столицею Ізраїлю", - підсумував свою заяву Біньямін Нетаньяху.

Натомість, як наголосила Могеріні, згідно з позицією ЄС, єдине реалістичне рішення палестинсько-ізраїльського конфлікту засновується на "рішенні двох держав" з Єрусалимом як столицею і держави Ізраїль, і держави Палестина.

Нагадаємо, що конфлікт на Близькому Сході розгорівся з новою силою після оголошення президента США Дональда Трампа, що Вашингтон визнає Єрусалим столицею Ізраїлю. Після цього на Палестинських територіях почалися масові протести і заворушення.