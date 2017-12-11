Німецька контррозвідка попередила про загрозу терористів з Чечні і Дагестану

Німецьке Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) заявило про зростання в країні загрози тероризму з боку ісламістів, зокрема вихідців з Північного Кавказу, які мають досвід бойових дій в Іраку та Сирії.

Про це заявив голова контррозвідувальної служби ФРН Ганс-Георг Маасен, повідомляє Deutsche Welle.

"Вони загартовані в боях, потенціал небезпеки від них - високий", - заявив Маасен.

За даними спецслужби, число ісламістів з північнокавказьких російських регіонів Чечня, Дагестан та Інгушетія становить у Німеччині близько п'яти сотень.

Маасен відзначив їхню схильність до "насильства, бойових мистецтв та зброї". Зосереджені вони, вважають у контррозвідці, у східнонімецьких землях Бранденбург та Берлін, окремі осередки є й на заході країни - у землі Північний Рейн-Вестфалія, а також Гамбурзі та Бремені.

Одним із факторів, які впливають на посилення ісламістських мереж, за словами Маасена, є салафізм - особливо консервативна течія мусульманства. Кількість її прихильників у ФРН станом на грудень 2017 року оцінюється BfV у рекордні майже 11 тисяч - на тисячу більше, аніж минулого року.

Радикалізації, додав очільник контррозвідки, сприяють особисті зв'язки, релігійні контакти та традиційні кланові структури. Людей насамперед радикалізують не в мечетях, а в інтернеті, зазначив він.