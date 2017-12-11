Південна Корея розширила санкції проти КНДР, додавши до списку кілька корпорацій і фізичних осіб, пише AP.

Південнокорейський уряд додав в список 20 компаній Північної Кореї, включаючи банки, а також 12 осіб.

Відзначається, що серед корпорацій, які потрапили під санкції, є Rason International Commercial Bank і Korea Zinc Industrial Group.

Крім того, санкції торкнулися співробітників компаній, які працювали в північнокорейських корпораціях в Росії, Китаї, В'єтнамі та Намібії.

Санкції Південної Кореї є частиною зусиль, спрямованих на припинення фінансування програм озброєння Пхеньяна.

Нагадаємо, 4 грудня США і Південна Корея почали найбільші в історії навчання ВПС на Корейському півострові, в яких взяли участь сотні літаків.

В ході навчань стратегічні бомбардувальники ВПС США здійснили політ поблизу КНДР, імітуючи нанесення удару.

Навчання стартували через тиждень після запуску міжконтинентальної балістичної ракети в КНДР .