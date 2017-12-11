Польський автобус біля Львова обстріляли з гранатомета

Польський автобус біля готелю у селі Сокільники, що поблизу Львів, в ніч на неділю 10 грудня обстріляли з ручного протитанкового гранатомета. Про це у понеділок повідомило державне інформагентство «Укрінформ» з посиланням на неназване джерело у Національній поліції України.

За інформацією співрозмовника, «9 грудня о 23:36 у селі Сокільники, кільцева дорога, комплекс «Панська гора», невідомий чоловік, вийшовши із позашляховика марки Toyota, здійснив постріл у багажний відсік автобуса з РПГ-26. Після чого повернувся в автомобіль і поїхав з місця пригоди у невідомому напрямку. За наявною інформацією, жертв немає».

Відповідно до даних джерела, «автобус прибув із туристичною метою, для відвідання міста Львова. Серед пасажирів автобуса – 20 громадян Республіки Польща, вони мали перебувати в Україні 8-11 грудня 2017 року».

Речник СБУ у Львівській області Олег Александров повідомив, що підрив кваліфікували як «терористичний акт»: «За фактом пошкодження автобуса на стоянці біля готельного комплексу у селі Сокільники біля Львова відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України».

Наразі уже призначено низку експертиз з метою встановлення джерела вибуху, яким пошкоджено автобус. Обставини та винуватці злочину встановлюються.

Нагадаємо, що раніше «День» повідомляв про інцидент у Сокільниках, де на паркінгу біля готелю зловмисники вибуховим пристроєм пошкодили зовнішню обшивку і бічне скло автобуса марки МАN польської реєстрації. У МЗС Польщі назвали вибух автобуса з польськими номерами «черговим антипольським інцидентом». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив провокацію і назвав це спробою зірвати грудневий візит президента Польщі Анджея Дуди в Україну. «Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса, який знаходився на паркінгу неподалік Львова. Обійшлося без жертв! Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А. Дуди. Зробимо все, щоб розслідувати цей інцидент. А провокаторам скажу – не вийде!» – написав Павло Клімкін у Twitter.

Дмитро Плахта, «День», Львів