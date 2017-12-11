Польський посол не бачить глобальної кризи в українсько-польських відносинах

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Ділова столиця".

"Не думаю, що стан українсько-польських відносин нині - це трагедія. В історії наших відносин спостерігається якась циклічність: в якийсь період вони поліпшуються, а в якийсь можуть погіршуватися. Це як між сусідами: посварилися-помирилися", - сказав Пекло.

Він також додав, що попри не найлегшу фазу в українсько-польських відносинах, більш як мільйон українських громадян працюють і навчаються в Польщі, та обидві сторони задоволено. "Тому між нами існує досить динамічний зв'язок, який не так просто зіпсувати", - додав він.

Пекло також зазначив, що між нашими державами ведеться військова співпраця і активні економічні контакти, у тому числі між містами та регіонами. За словами дипломата, є нові інвестиції, польська сторона також виділила 100 млн євро кредиту на прикордонну інфраструктуру.

"Тому я б не говорив про найгіршу кризу або крах польсько-українських відносин. Але треба визнати, що наш історичний діалог зараз переживає не найкращу фазу", - констатував Пекло.

Він нагадав, що все почалося з квітневого демонтажу членами польських громадських організацій нелегального пам'ятника бійцям ОУН-УПА на цвинтарі в селі Грушовиці у Перемишлянському повіті Підкарпатського воєводства Польщі.

Посол визнав, що це було зроблено "скандальним способом", а потім була реакція з боку України - відкликано дозвіл, раніше виданий польським історикам на проведення пошукових робіт та ексгумації на Волині.

"З цього часу проблема почала наростати як сніговий ком і дійшла до політичного рівня. Якщо чесно, то і з польського, і з українського боку є маргінальні групи корисних для Росії ідіотів, які хочуть зіпсувати наші добросусідські відносини. І, на жаль, вони дійшли до мейнстриму", - сказав Пекло.

"Але я думаю, що зустріч президентів Польщі і України, запланована на 13 грудня у Харкові, все-таки відбудеться. І я вважаю, що нам слід відокремити питання економіки, культури та інші від історичного діалогу", - зазначив дипломат.