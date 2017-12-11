Посол Канади: Досягнення України в реформуванні оборони дуже значні

Посол Канади в Україні Роман Ващук відзначив ефективність реформ, що проводяться Києвом в оборонній сфері.

Про це він сказав в Києві в ході конференції 20-річчя особливого партнерства України і НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

"Дуже важливо, що Канада надає допомогу Україні стратегічного рівня, допомагаючи проводити реформи. Робити реформи дуже складно, писати про них в Твіттері набагато легше. Але досягнення (України - ред.) у цій сфері значні", - сказав Ващук.

"Це означає для всіх країн, що ми працюємо не на словах, а на практичному рівні - ділячись досвідом і допомагаючи реформувати Збройні сили", - додав посол.

У свою чергу посол Німеччини в Україні Ернст Райхель назвав великим досягненням країн-партнерів надання дорадчої допомоги Україні.

"Висококваліфіковані військові експерти надають Києву допомогу протягом тривалого періоду. Це стабільні зусилля, а не одноденний візит", - сказав він.

Дипломат нагадав, що Німеччина допомагає в лікуванні та реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні АТО. У 2017 році німецькі клініки прийняли більше 100 українських військових.