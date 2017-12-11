Рада ЄС затвердила створення нової програми оборонної співпраці

Рада ЄС прийняла рішення про створення нової програми у сфері оборони - PESCO (Permanent Structured Cooperation, або "постійна структурна співпраця").

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради, повідомляє Європейська правда.

У програмі PESCO беруть участь 25 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Іспанія та Швеція.

13 листопада міністри 23 держав-членів підписали спільне повідомлення про Постійну структурну співпрацю (PESCO) та передали його високому представнику та Раді ЄС. 7 грудня Ірландія та Португалія також повідомили про своє рішення приєднатися до PESCO.

Постійна структурна співпраця передбачає, що країни-члени ЄС тісніше співпрацюватимуть у сфері безпеки та оборони. Ця постійна структура оборонної співпраці дозволить розвивати спільні оборонні можливості, інвестувати у спільні проекти та підвищити оперативну готовність і внесок своїх збройних сил.

Учасники програми також прийняли початковий перелік із 17 проектів, що мають бути здійснені в рамках PESCO.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина керуватиме чотирма з 17 проектів PESCO: медико-санітарна служба, центр логістики, центр навчально-тренувальних місій і служба, яка займеться створенням сил швидкого реагування.