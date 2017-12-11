Рух російських потягів в обхід України знизить ризик виникнення терактів, – Омелян

Рух російських потягів в обхід України знизить ймовірність виникнення терактів. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає "112 Україна".

"Я такий крок абсолютно вітаю, нехай їздять де завгодно, крім України. Жодних наслідків немає, навпаки - знижується ризик будь-яких терористичних актів", – зазначив Омелян.

Він додав, що в обхід України Росія пустила близько 60 пасажирських і 30 вантажних потягів.

Нагадаємо, що з 11 грудня 2017 компанія "Російські залізниці" повністю перевела пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний шлях в обхід території України.

Відзначимо, в березні 2014 в РФ оголосили про плани будівництва залізниці на південь Росії, яка б не перетинала б кордон з Україною. Тоді вартість будівництва оцінювали в 45-60 млрд руб.

У 2016 році прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдвєдєв затвердив проект будівництва нової залізничної ділянки "Журавка – Міллерово". Зазначлося, що це дозволило б пустити потяги, що прямують з північних і центральних регіонів Росії на південь, в обхід України через Воронезьку та Ростовську області.

Екс-глава "Укрзалізниці" Олександр Завгородній заявив, що гілка, про яку йде мова, проходила по кордону між країнами і ніколи з 1991 року не була в експлуатації УЗ. Повідомлялося, що залізниця, побудована в РФ в обхід України, не завдасть шкоди українській залізничній компанії.