Саакашвілі обирають запобіжний захід

Печерський районний суд у місті Києві розпочав засідання з обрання лідеру "Руху нових сил", екс-керівнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі запобіжного заходу.

Зала судового засідання переповнена, поміститися у ній не змогли навіть усі бажаючі журналісти, повідомляє Укрінформ. Саакашвілі, одягнутий у класичний костюм, знаходиться на лаві підсудних у скляній кабіні за гратами. Перед початком суду йому дали змогу зробити невелику імпровізовану прес-конференцію. У ході свого виступу підсудний, зокрема, поскаржився на невелике приміщення для проведення такого резонансного судового засідання.

На засіданні, окрім щонайменше чотирьох адвокатів, також присутні дружина Саакашвілі Сандра Рулофс, деякі народні депутати, які прийшли на його підтримку. Також на суд прибула лідер політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Запобіжний захід має обирати, згідно з авторозподілом, суддя Лариса Цокол.

Через переповнене приміщення у залі суду зберігається нервова атмосфера, постійний шум. Суддя вже попередила, що буде видаляти тих, хто буде заважати.

Біля суду посилені заходи безпеки: близько тисячі правоохоронців охороняють територію навколо будівлі, вхід у двір з боку Хрещатика перекритий. Також присутні близько двох сотень прихильників Саакашвілі.

Перед початком засідання мала місце невелика штовханина між правоохоронцями та активістами, які намагалися прорватися до будівлі суду. Було кинуто димову шашку. Наразі ситуація стабілізувалася.

Раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що прокурори клопотатимуть про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі - домашній арешт із носінням електронного браслета.

Сторона захисту заявила, що наполягатиме на тому, щоб суд не призначав жодного запобіжного заходу, оскільки вважає склад злочину – відсутнім.

Правоохоронці затримали Міхеїла Саакашвілі 8 грудня у Києві. Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України).