Саакашвілі з прихильниками рушив на Костьольну через наметове містечко

Прихильники Міхеїла Саакашвілі зустріли його на виході з Печерського суду. Колона рушила Хрещатиком до наметового містечка біля Верховної Ради. Пізніше мітингувальники разом із Саакашвілі попрямували до його квартири на вулиці Костьольній.

Про це повідомляє Укрінформ.

Саакашвілі звернувся до своїх прихильників з промовою, в якій подякував за підтримку. "Я завдячую своєю свободою вам", - зокрема, сказав він.

Загалом на Хрещатику зараз мітингує близько тисячі осіб. Порядок охороняють представники Нацполіції та Національної гвардії.

Нагадаємо, що cуд відмовився обрати Саакашвілі домашній арешт.