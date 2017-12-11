Samsung запатентувала "розумний" светр-електрогенератор

Компанія Samsung запатентувала "розумний" светр, що перетворює енергію людини на електрику. Про це повідомляє Gagadget.com.

“Цей винахід належить до переносних електронних пристроїв, які активує датчик з використанням електричної енергії, що виробляється електрогенератором, і визначає активність користувача на основі даних, отриманих від датчика”, - йдеться в заявці Samsung на патент, поданій до ВОІВ (Всесвітньої організації інтелектуальної власності).

Згідно з документом, смарт-одяг від Samsung зможе заряджати гаджети і виконувати інші корисні функції, при цьому не вимагаючи підзарядки власного акумулятора. Він генеруватиме енергію руху свого власника. Спеціальні датчики, розміщені по всій поверхні, будуть збирати інформацію про активність користувача, тому, швидше за все, такий одяг зможе стати і фітнес-трекером.

Яку кількість енергії зможе генерувати винахід - в Samsung не уточнюють, але патент згадує про «легку батарею невеликої ємності».

Ця технологія зможе застосовуватися як у верхньому одязі, так і у взутті, рукавичках і капелюхах.

Можливо, цей одяг поповнить колекцію бренду Samsung The HumanFit, який торік представив «розумний костюм» і спеціальний клатч із вбудованими сонячними батареями для підзарядки гаджетів.

Розумний одяг - уже далеко не дивина для користувачів. Цьогоріч Google і Levi's представили смарт-джинсовку Commuter Trucker Jacket, яка може керувати гаджетами за Bluetooth: приймати дзвінки, перемикати пісні в плеєрі тощо.

Крім того, вже існують спортивні костюми, які стежать за станом здоров'я, головні убори з BT-гарнітурою, кросівки з функцією відстеження активності і маршруту, навіть шкарпетки з RFID-мітками, які ніколи не загубляться.