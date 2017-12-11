Саудівська Аравія вперше за 35 років дозволить кінотеатри

У Саудівській Аравії вперше за понад 35 років дозволять відвідувати кінотеатри. Як повідомила у понеділок, 11 грудня, прес-служба саудівського міністерства культури, процедура ліцензування уже розпочалася.

Перші комерційні кінотеатри, за попередніми даними, відкриються у березні 2018 року.

"Це знаменує поворотний пункт у розвитку культурної індустрії королівства", - заявив міністр культури та інформації Авад бен Салех аль-Авад. За даними міністерства, до 2030 року у королівстві відкриються понад 300 кінотеатрів, повідомляє інформагенція AFP. Як очікується, завдяки цьому кроку буде створено близько 30 тисяч постійних робочих місць. Попри позитивні очікування наслідків такого рішення для економіки консервативніша частина населення королівства все одно вважає відвідування кінотеатрів вульгарним і гріховним.

Роботу кінотеатрів у Саудівській Аравії було припинено на початку 1980 років. Причиною було дуже жорстке трактування норм ісламу.

У вересні цього року король Салман, який зійшов на престол у червні, розпорядився з 2018 року зняти заборону на водіння автомобілів для жінок. Він також оголосив про початок модернізації країни.