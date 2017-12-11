Щороку кількість речей на подарунки для дітей на "Фабриці святого Миколая" зменшується

Сьогодні, 11 грудня, у львівському палаці мистецтв в рамках акції «Миколай про тебе не забуде!» розпочала роботу «Фабрика святого Миколая». Кілька сотень волонтерів до 17 грудня формуватимуть подарунки для дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей.

Помічники святого Миколая, як називають себе волонтери, кожного дня формуватимуть подарунки для дітей. Усі вони будуть складені відповідно до потреб дітей.

«У нас є списки дітей, листи від них, в яких вони вказують свій вік, бажані подарунки і те, чим захоплюються. Не завжди є змога виконати всі побажання, але якісь базові речі ми можемо їм подарувати. До прикладу є дівчинка Олена, якій 7 років і вона любить малювати. У її подарунковий набір ми покладемо фарби, фломастери, альбом для малювання тощо», - розповіла координатор акції Христина Дольна.

Сама Фабрика займає два приміщення. В одному знаходяться канцтовари, книжки, фрукти, солодощі та іграшки, а в іншому – одяг. Всі ці речі приносили люди доброї волі, спонсори, які кожного року підтримують цю акцію. Крім того допомагають святому Миколаю і учні різних шкіл Львова, які віддають іграшки, книжки.

Проте з кожним роком кількість речей для потребуючих дітей, як зазначають волонтери, зменшується. Причин цього є кілька. По-перше, війна на сході України, адже багато людей спрямовують зараз свої сили і кошти саме на допомогу воякам. По-друге, виникають інші об’єднання, які збирають кошти та речі на подарунки для потребуючих дітей. Тому відбувається розпорошення сил. Проте, це не може не тішити, адже люди об’єднуються задля того, щоб зробити свято дітям, а інколи і старшим потребуючим людям чи безпритульним.

Цього ж року кожен охочий ще може допомогти святому Миколаю і принести речі чи солодощі його помічникам у Палац мистецтв. А у ніч на 19 грудня волонтери будуть розвозити подарунки дітям по домівках.

Павло ПАЛАМАРЧУК