Сьогодні набув чинності закон про надання житла родинам загиблих в АТО

В Україні 10 грудня нинішнього року набув чинності закон № 2181-VIII про надання житла родинам загиблих в АТО. Раніше документ опублікували в “Голосі України”.

Закон передбачає, що Кабмін встановить порядок надання житла або грошової компенсації родинам загиблих, померлих чи тих військовослужбовців, які зникли безвісти в АТО. Йдеться також про людей, які забезпечували проведення Антитерористичної операції.

Згідно з документом, орендоване житло зберігається понад півроку, якщо винаймача призвали на військову службу під час мобілізації чи на особливий період. При отриманні поранення і лікуванні у медзакладах - до одужання, при потраплянні у полон - до повернення. Також у згаданих випадках житло зберігається за родиною військовослужбовця.

Військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період не можуть зняти з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Уряд визначить розмір і порядок виплат військовослужбовцям-контрактникам за оренду житла під час служби, якщо їх не розмістили у казармах чи сімейних гуртожитках.

Нагадаємо, вже цього тижня Верховна Рада України планує розглянути закон про деокупацію українських територій та визнання Росії державою-агресором.