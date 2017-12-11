Спецслужби РФ можуть ліквідувати Саакашвілі, - прокурор

За оперативною інформацією СБУ, спецслужби РФ здійснюють заходи із виходу на Міхеїла Саакашвілі та його заарештованого соратника Северіона Дангадзе у справі про прослуховування олігарха-втікача Сергія Курченка, не виключається спроба їхньої ліквідації.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з цілодобовою охороною може запобігти цим ризикам, а також забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього КПК обов’язків.

Про це заявив прокурор ГПУ Олександр Говорущак під час засідання з обрання запобіжного заходу Саакашвілі у Печерському райсуді м. Києва, повідомляє Укрінформ.

"На даний час встановлена інформація від Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області про те, що, за наявною інформацією, я її процитую: "У зв’язку з проведенням заходів з документування злочинної діяльності Курченка, який під керівництвом ФСБ РФ здійснював фінансування Саакашвілі та акцій протесту в Україні, спецслужби РФ вживають заходи щодо виходу через своїх довірених осіб в Україні на Саакашвілі та Дангадзе з метою з’ясування деталей розмови між ним та Курченком, для подальшого встановлення громадян РФ, які можуть бути причетні до документування злочинної діяльності Курченка, Саакашвілі та Дангадзе", - заявив він.

Одним із варіантів дестабілізації ситуації в Україні може мати місце ініціювання спецслужбами РФ спроби ліквідації Саакашвілі та Дангадзе, додав прокурор.

Крім того, сторона обвинувачення вважає, що інші більш м’які запобіжні заходи (не цілодобовий домашній арешт) не здатні забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків Кримінальним процесуальним кодексом України.

"Жоден інший захід не здатний запобігти наявним ризикам, забезпечити виконання процесуальних обов’язків підозрюваним. І найголовніше - забезпечити охорону життя та здоров’я підозрюваного в іншій спосіб, окрім цілодобового домашнього арешту за адресою його місця постійного проживання", - заявив Говорущак.

Він додав, що, враховуючи вищезазначене, стосовно Саакашвілі також будуть застосовані заходи цілодобової охорони.

Сторона обвинувачення виступила з клопотанням про цілодобовий домашній арешт Саакашвілі строком на 2 місяці за місцем його проживання на вул. Костьольна у Києві.

Нагадаємо, що Саакашвілі обирають запобіжний захід.