Життя без совісті і честі — все одно що земля, позбавлена сили тяжіння
Наґіб Махфуз, єгипетський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури

США, Південна Корея та Японія розпочали навчання з відстеження ракет КНДР

11 грудня, 2017 - 09:46

Південна Корея, Японія та США почали спільні навчання з відстеження польотів ракет, запущених з території КНДР.

Навчання проходять в водах біля Корейського півострова і Японії, повідомляє AFP.

У маневрах беруть участь два кораблі ВМС США і по одному від Південної Кореї і Японії. Всі кораблі оснащені системами протиракетної оборони Aegis.

Як заявили в міністерстві оборони Південної Кореї, під час навчань кораблі будуть відпрацьовувати дії з виявлення і відстеження потенційних ракет Північної Кореї та вести обмін отриманою інформацією.

Джерело: Новое время
Новини партнерів
Loading...