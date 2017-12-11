США, Південна Корея та Японія розпочали навчання з відстеження ракет КНДР

Південна Корея, Японія та США почали спільні навчання з відстеження польотів ракет, запущених з території КНДР.

Навчання проходять в водах біля Корейського півострова і Японії, повідомляє AFP.

У маневрах беруть участь два кораблі ВМС США і по одному від Південної Кореї і Японії. Всі кораблі оснащені системами протиракетної оборони Aegis.

Як заявили в міністерстві оборони Південної Кореї, під час навчань кораблі будуть відпрацьовувати дії з виявлення і відстеження потенційних ракет Північної Кореї та вести обмін отриманою інформацією.