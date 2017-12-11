Стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

11 грудня, 2017 - 14:49
Сьогодні у Швейцарії в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
В елітну компанію 16 кращих клубів Європи потрапив і донецький "Шахтар", який посів друге місце в групі з "Манчестер Сіті", який став першим, а також "Наполі" і "Феєноордом". Таким чином, донеччани потрапили в кошик "несеянными" командами.
"Ювентус" - " Тоттенхем
Базель - Манчестер Сіті
Порту - Ліверпуль
Севілья - Манчестер Юнайтед
Реал - ПСЖ
Шахтар - Рома
Челсі - Барселона
Баварія - Бешикташ
Відзначимо, що УЄФА буде розводити при жеребкуванні команди з однієї групи та національної асоціації.
"Шахтар" перший матч 1/8 фіналу зіграє в Україні 13/14 і 20/21 лютого. Поєдинок на виїзді відбудеться 6/7 і 13/14 березня.
Джерело: 112 Україна