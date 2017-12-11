Суд відмовився обрати Саакашвілі домашній арешт

Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.

Таке рішення оголосила слідчий суддя Лариса Цокол, передає УНН.

“Клопотання прокурора ... про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному Саакашвілі... залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення”, - оголосила резулятивну частину ухвали суддя.

Вона додала, що повний текст буде оголошений 9 годину 14 грудня.

Нагадаємо, що спецслужби РФ можуть ліквідувати Саакашвілі.