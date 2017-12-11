У Бельгії через снігопад утворилися рекордні затори на сотні кілометрів

Через снігопад у Бельгії утворилися рекордні для цього року затори на сотні кілометрів. Про це повідомляє ЄП з посиланням на портал RTBF.

Особливо катастрофічна ситуація склалася у Фландрії і в районі Брюсселя, зокрема, на дорогах між столицею і морем.

Погіршення погодних умов у Бельгії спостерігається з вечора неділі, коли сильний дощ перейшов у сніг.

Через слизькі дороги утворилися рекордні для цього року затори у понад 1000 кілометрів. Досі найбільші затори були зафіксовані 21 листопада – 445 км.

Зазначається, що практично заблокований рух кільцевою дорогою в районі Брюсселя. Перебої спостерігаються і в роботі міського громадського транспорту.

Як повідомлялося, сильні снігопади спричинили хаос на дорогах у Британії і призвели до призупинки роботи кількох аеропортів.