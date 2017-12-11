У Китаї згоріла одна з найвищих дерев'яних пагод у світі

У неділю, 10 грудня, в китайській провінції Сичуань згоріла найбільша дерев'яна пагода в Азії, передає CGTN.

16-поверхова пагода входила до складу храмового комплексу на південному заході провінції Сичуань.

Як зазначають місцеві ЗМІ, пожежники змогли загасити пожежу через чотири години після загоряння, коли храм уже згорів.

Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Причини займання з'ясовуються.

Пагода Цяньсюнь була побудована понад тисячу років тому. Вона досягала у висоту 70 метрів і мала 16 ярусів, фасад кожного з яких прикрашала статуя Будди.