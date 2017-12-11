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У Києві назвали переможців премії M1 Music Awards-2017

11 грудня, 2017 - 10:30
Фото: jetsetter.ua

У Києві відбулася третя церемонія нагородження премії M1 Music Awards-2017. Так, Тіна Кароль стала "Співачкою року", а також отримала нагороду за "Кращий кліп" ("Перечекати").

"Співаком року" названо Макса Барських, а його пісня "Тумани" була визнана "Хітом року".

Також у двох категоріях перемогла група "Время и Стекло". Музиканти отримали приз "Група року" і "Кращий номер на церемонії".

Повністю список переможців M1 Music Awards виглядає наступним чином:

  •     Співачка року — Тіна Кароль
  •     Співак року — Макс Барських
  •     Група року — "Час і скло"
  •     Прорив року — Tayanna
  •     Dance parade — MONATIK "Vitamin D"
  •     Альтернатива року — гурт "The Hardkiss"
  •     Хіт року — Макс Барських "Тумани"
  •     Кліп року — Тіна Кароль "Перечекати"
  •     Проект року — Michelle Andrade feat. MOZGI "Amor"
  •     Золотий грамофон — Оля Полякова "Номер один"
  •     Червона рута — Alyosha "Калина"
  •     Кращий номер на церемонії — група "Час і скло" "Троль".
Джерело: 112 Україна
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