У Києві назвали переможців премії M1 Music Awards-2017

11 грудня, 2017 - 10:30
У Києві відбулася третя церемонія нагородження премії M1 Music Awards-2017. Так, Тіна Кароль стала "Співачкою року", а також отримала нагороду за "Кращий кліп" ("Перечекати").
"Співаком року" названо Макса Барських, а його пісня "Тумани" була визнана "Хітом року".
Також у двох категоріях перемогла група "Время и Стекло". Музиканти отримали приз "Група року" і "Кращий номер на церемонії".
Повністю список переможців M1 Music Awards виглядає наступним чином:
- Співачка року — Тіна Кароль
- Співак року — Макс Барських
- Група року — "Час і скло"
- Прорив року — Tayanna
- Dance parade — MONATIK "Vitamin D"
- Альтернатива року — гурт "The Hardkiss"
- Хіт року — Макс Барських "Тумани"
- Кліп року — Тіна Кароль "Перечекати"
- Проект року — Michelle Andrade feat. MOZGI "Amor"
- Золотий грамофон — Оля Полякова "Номер один"
- Червона рута — Alyosha "Калина"
- Кращий номер на церемонії — група "Час і скло" "Троль".
Джерело: 112 Україна