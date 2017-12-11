У Києві назвали переможців премії M1 Music Awards-2017

У Києві відбулася третя церемонія нагородження премії M1 Music Awards-2017. Так, Тіна Кароль стала "Співачкою року", а також отримала нагороду за "Кращий кліп" ("Перечекати").

"Співаком року" названо Макса Барських, а його пісня "Тумани" була визнана "Хітом року".

Також у двох категоріях перемогла група "Время и Стекло". Музиканти отримали приз "Група року" і "Кращий номер на церемонії".

Повністю список переможців M1 Music Awards виглядає наступним чином: