У МОН прокоментували висновок Венеційської комісії

У Міністерстві освіти і науки України відзначили, що Венеційська комісія врахувала більшість поправок МОН, висновок є збалансованим та конструктивним.

Про це йдеться в офіційному коментарі МОН щодо офіційного висновку Венеційської комісії щодо відповідності мовної статті Закону “Про освіту”.

“... Венеційська комісія врахувала більшість поправок МОН, висновок є збалансованим та конструктивним. Зокрема, комісія підкреслила, що „сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість для усіх громадян є законною і навіть похвальною метою держави“. Також зазначено, що державна мова - чинник єдності та взаєморозуміння в суспільстві”, - йдеться у повідомленні.

У МОН додали, що основним пунктом висновку є останній заключний пункт (№ 126), в якому консолідовано рекомендації комісії та за яким потім Рада Європи проводить моніторинг імплементації країною рекомендацій ВК.

Крім того, у коментарі зазначено, що Міністерство освіти і науки України, як і зазначається в рекомендаціях, планує повною мірою використати гнучкість, передбачену п. 4 ст. 7 Закону “Про освіту”.

Враховуючи рекомендації, у МОН запропонували моделі імплементації ст7, що будуть прописані в Законі “Про загальну середню освіту”. Моделі навчання у школах з мовами меншин будуть враховувати освітні потреби дітей різних національних громад, зважаючи на три критерії. Перший критерій - вразливість мови, другий - мовне середовище, у якому проживає меншина, і третій критерій - мовна група, до якої належить відповідна мова.

У МОН відзначили, що мають бути запропоновані 3 моделі застосування і вивчення мов для впровадження статті 7 Закону “Про освіту”.

Нагадаємо, що Венеціанська комісія офіційно опублікувала рішення щодо України.