У Нью-Йорку стався вибух, затримали терориста

У Нью-Йорку на автовокзалі в районі Манхеттена стався вибух, поліція проводить евакуацію пасажирів та персоналу декількох найближчих станцій метрополітену.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The NY Post.

За даними джерел, терорист активував вибуховий пристрій на автовокзалі в районі Манхеттена вранці у понеділок.

Підозрюваний, якого вже затримала поліція, був озброєний саморобною бомбою та акумулятором, а також мав прикріплені до свого тіла дроти.

Джерела повідомили, що підозрюваний був затриманий після того, як пристрій частково вибухнув всередині проходу до поїздів N, Q і R.

Щонайменше одна людина була поранена.

Окрім того, поранення отримав сам підозрюваний. Його відвезли в лікарню. Даних про особистість підозрюваного наразі немає.

Поліція Нью-Йорка у своєму Twitter підтвердила, що в результаті вибуху на 42-й і 8-й авеню було затримано одного підозрюваного.

"На даний час поранених немає, окрім підозрюваного", - повідомили у поліції.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2017