У Польщі призначили новий уряд

Президент Польщі Анджей Дуда призначив новий уряд Польщі на чолі з Матеушем Моравєцьким.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на PAP.

До складу нового уряду увійшли три віце-прем'єр-міністри та 18 міністрів.

Моравєцький, який зайняв посаду прем'єр-міністра країни після Беата Шидло, також залишається на посаді міністра розвитку та фінансів.

Посади його заступників отримали: Беата Шидло, міністр культури та національної спадщини Пьотр Глінські та міністр науки та вищої освіти Ярослав Говін.

Свої посади у новому уряді Моравєцького зберегли: Маріуш Блащак, міністром внутрішніх справ та адміністрації, Антоні Мацєревич, міністр національної оборони, Вітольд Ващиковський, міністром закордонних справ та Збігнєв Зьобро, міністр юстиції.

Нагадаємо, що прем'єр Польщі Шидло подала заяву про відставку.