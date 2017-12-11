У Румунії 10 тисяч людей вийшли на антиурядові протести

У столиці Румунії Бухаресті близько 10 тисяч людей вийшли на протест у неділю проти планів керівної Соціал-демократичної партії провести реформу судочинства.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Romania TV.

Демонстранти пройшли маршем центральними вулицями Бухареста до площі Перемоги, де знаходяться будівлі уряду і парламенту. Протестувальники вигукували "Гніздо злодіїв та бандитів", і "Врятуємо Румунію разом" поблизу урядових будівель.

Антиурядові демонстрації були проведені в кількох містах країни, а також в за кордоном в Лондоні, Мілані та Парижі.

Опозиція заявляє, що соціал-демократи хочуть змінити судову систему, щоб взяти її під політичний контроль і послабити боротьбу з корупцією. Також наголошується, що зиск з цього матимуть в першу чергу члени PSD, які перебувають під слідством за підозрою у корупції.

В Єврокомісії вже назвали плани румунського уряду такими, що можуть поставити судову систему під контроль політиків.