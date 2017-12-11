У США попереджають про розробку КНДР біологічної зброї

Розвідка США ще в 2006 році попередила Конгрес, що Пхеньян веде секретну розробку біологічної зброї. Зараз ця програма продовжує набирати обертів, пише The Washington Post з посиланням на експертів і джерела в розвідувальних колах.

Десять років тому експерти відзначали, що Північній Кореї не вистачає технічних навичок для створення повноцінного зброї. Однак до теперішнього моменту ситуація змінилася. КНДР "неухильно рухається до придбання необхідних механізмів, які потенційно можуть бути використані для просунутої програми біозброї", пише WP.

Крім цього, як зазначається, влада КНДР відправляють науковців за кордон для вивчення мікробіології.

Такий розвиток подій налякало американських аналітиків, які вважають, що Північна Корея при бажанні зможе налагодити виробництво біологічних патогенів в промислових масштабах.

"Якщо це почнеться завтра, ми можемо не помітити. Тільки якщо нам не пощастить і наш інформатор не виявиться в потрібному місці", — сказав виданню анонімний чиновник.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що в разі військових дій Пхеньян може застосувати хімічну та біологічну зброю.

Як повідомлялося, радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що можливість війни з Північною Кореєю "наростає кожен день". У свою чергу сенатор Ліндсі Грем попередив, що у зв'язку з загрозою війни слід евакуювати з Південної Кореї дружин і дітей співробітників американських установ.

Також з понеділка в районі Корейського півострова проходять найбільші спільні навчання ВПС США і Південної Кореї з участю 230 літаків.