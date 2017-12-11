У США суд залишив Манафорта під домашнім арештом

Федеральний суддя США у понеділок залишила чинним рішення про домашній арешт екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до 16 січня, однак зазначила, що це питання буде розглянуто пізніше.

Про це повідомляє Reuters.

"Окружний суддя США Емі Берман Джексон призначила наступні слухання в суді на 16 січня", - зазначається в повідомленні. До цієї дати стосовно Пола Манафорта діятимуть нинішні запобіжні заходи.

Суддя також зазначила, що розгляне запит спецпрокурора Роберта Мюллера щодо відмови Манафорту у більш м'якому запобіжному заході, підкресливши, що врахує також пропозицію самого Манафорта замінити домашній арешт заставою чотирьох об'єктів приватної власності. Однак, за словами судді, це рішення вона ухвалить пізніше.

Раніше повідомлялося, що Манафорт домовився про звільнення під заставу.