Україна наростила видобуток власного газу

За 10 місяців поточного року Україна наростила видобуток газу.

Про це свідчать дані Міненерговугілля, повідомляє УНН.

Зокрема, протягом січня-жовтня 2017 року українські компанії видобули 17,3 млрд кубометрів газу, що на 665 млн кубометрів (4%) більше, ніж за відповідний період минулого року.

Наростив видобуток і НАК “Нафтогаз України” до 13,6 млрд кубометрів, що на 369 млн кубометрів (2,8%) більше, порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Проте зріс й імпорт газу до 11,8 млрд кубометрів, а це на 3,9 млрд кубометрів (49,9%) більше, ніж за 10 місяців 2016 року.

Транзит газу по території України також збільшився до 77,4 млрд кубометрів - на 12,08 млрд (18,5%), порівняно із січнем - жовтнем минулого року.