Україна різко збільшила транзит палива

У листопаді 2017 року транзит нафтопродуктів (без урахування зрідженого газу) через територію України склав 79 тис. т, що у вісім разів вище показника листопада минулого року (9,7 тис. т).

Про це свідчить дослідження Консалтингової групи А-95.

При цьому, за одинадцять місяців цього року транзит нафтопродуктів через Україну склав 510 тис. т (+ 57%).

Основні транзитні поставки в листопаді припали на мазут. За звітний період було транзитувати 70,3 тис. т. Весь ресурс пройшов транзитом через Одеський порт з Білорусі до Сербії.

У листопаді транзит дизельного палива через Україну склав всього 5,8 тис. т. Це на 41% вище від показника листопада 2017 року. З цього обсягу 3,4 тис. т було транзитувати з Білорусі в Молдову і 1,9 тис. т - з Литви в Молдову.

Транзит бензинів за звітний місяць склав 3 тис. т: 2,2 тис. т було відправлено з Білорусі в Молдову; 0,4 тис. т - з Литви в Молдову; 0,3 тис. т - з Молдови в Узбекистан.