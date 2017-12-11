Україна суттєво скоротила споживання антрациту, - Кістіон

Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявив, що в листопаді 2017 року теплові електростанції (ТЕС) скоротили споживання вугілля марки А на 34%, або на 274 тис. т до 532 тис. т в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Про це повідомила прес-служба Кабінету Міністрів.

Так, другий місяць поспіль на ТЕС спостерігається зменшення споживання вугілля антрацитної групи на 300 тис. т.

"Якщо ми раніше в рік споживали більше 9 млн т вугілля марки А, то вже за підсумками цього року це буде близько 5 млн т. Це стало можливим завдяки задіяним Урядом заходам по переводу антрацитових блоків українських ТЕС на газову групу", - зазначив Кістіон.

За його словами, у листопаді минулого року Україна споживала 806 тис. т антрацитового вугілля марки, а в листопаді 2017 року - 532 тис. т.

Кістіон також додав, що стратегічним завданням наступного року є нарощування власного видобутку вугілля газової групи.

"Минулого тижня урядом була утворена Національна вугільна компанія, в яку увійшло понад тридцять державних шахт. Наступний крок - призначення менеджменту, який повинен визначитися, які шахти перспективні, в які треба вкладати фінансовий ресурс для їх модернізації. Запустивши цей процес, ми можемо скоротити витрати на утримання збиткових шахт в сумі 1,5 мільярда гривень на рік ", - зазначив він.