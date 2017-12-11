Україна та Британія домовились налагодити торгівельну співпрацю після Brexit

Україна та Велика Британія в рамках ХІ Міністерської конференції СОТ обговорили можливості розвитку міжнародної торгівлі між країнами після завершення виходу Британії з ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Зазначається, що перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та торговий представник України Наталія Микольська зустрілися з державним міністром з питань міжнародної торгівлі і Лондона Грегом Хендсом.

“Велика Британія наголосила, що підтримує територіальну цілісність України і продовження санкцій проти країни-агресора. Основна увага під час переговорів була присвячена розвитку міжнародної торгівлі між Україною та Великою Британією після завершення виходу останньої з ЄС та створенню відповідної законодавчої бази між двома країнами”, — йдеться у повідомленні.

Звернемо увагу, згідно з Експортною стратегією України, Велика Британія входить до ТОП-20 ринків у фокусі для українського експорту.