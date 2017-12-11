Україна виконає рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту, - МЗС

Україна виконає рекомендації Венеціанської комісії стосовно реалізації закону про освіту, яка готуватиметься в тісному контакті з національними громадами.

Про це написав глава МЗС України Павло Клімкін, передає ЄП.

За його словами, Венеційська комісія констатувала, що український закон, будучи рамковим, залишає достатній простір для повноцінного вивчення учнями з національних меншин рідної мови.

Конкретні ж положення й деталі мають бути закріплені в окремому Плані реалізації закону "Про освіту", а потім, якщо необхідно, то і в Законі "Про загальну середню освіту", який саме зараз розробляється.

"Як і рекомендує комісія, ці положення і документи готуватимуться в тісному контакті з самими національними громадами" - зазначив Клімкін.

Він також наголосив, що для української сторони все ж надзвичайно важливо, що "Венеціанка" назвала посилення позицій державної української мови в освіті та обов’язковість її вивчення всіма громадянами країни не тільки законними, але й похвальними.