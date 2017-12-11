Українка стала володаркою "золота" на етапі Кубку світу з велотреку

У Сантьяго (Чилі) в рамках 4-го етапу Кубку світу 2017/2018 з велоспорту трек українці стали призерами трьох комплектів медалей, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію велоспорту України.

В індивідуальному спринті золоту медаль отримала спортсменка з Вінниччини Любов Басова.

Натомість Андрій Винокуров став срібним призером в дисципліні кейрін, а львів’янка Тетяна Клімченко виборола "бронзу" в дисципліні омніум.

Варто відзначити, що у гонці медісон наші спортсмени Роман Гладиш та Віталій Гринів розмістились на 4 місці. Українки Оксана Клячина, Валерія Кононенко, Анна Нагірна та Ганна Соловей в фінал не відібрались, зупинившись на стадії першого раунду та зайняли 5 підсумкове місце.

Повідомляється, що серед чоловіків українці участі в командному спринті не брали.