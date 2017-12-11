"Укроборонпром" піднявся у світовому рейтингу продажів зброї

Українське держпідприємство Укроборонпром виявилося на 77-му місці в рейтингу найбільших компаній, що виробляють озброєння и продають його.

Про це свідчать дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Продажі Укроборонпрому за 2016 рік, згідно з даними дослідження, склали $1 млрд. Відзначимо, що у 2015 році Укроборонпром був на 84-му місці.

Також наголошується, що у 2016 році глобальний ринок озброєнь вперше за останні п'ять років збільшився. Світові продажі зброї виросли, у порівнянні з 2015 роком, на 1,9%, а з 2002-м - на 38%.

У 2016 сукупний обсяг продажів озброєнь американськими компаніями, що входять у рейтинг, виріс на 4.0% і склав $217,2 млрд.