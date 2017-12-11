В окупованому Криму татарина оштрафували за "мітинг" під час обшуку

В окупованому Криму бахчисарайця Рустема Османова оштрафували на 10 тисяч рублів за обвинуваченням у несанкціонованому мітингу.

Про це повідомила "Кримська солідарність" у Facebook.

"Суд закінчений. Рустем Османов оштрафований на 10.000 рублів (4,5 тисяч грн - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Раніше кримського татарина Рустема Османова без пояснення причин вивезли з дому у невідомому напрямку. Пізніше з'ясувалося, що він у поліції і на нього складено протокол за статтею 20.2 частина 6.1, яка введена в Росії Федеральним законом РФ після окупації Криму 21.07.2014 (N 258-ФЗ).

Османова, який спостерігав за обшуком у будинку його товариша, визнали винним в участі в несанкціонованому мітингу.