В Україні вперше за 18 років змінили норми харчування для дітей та дорослих

Сьогодні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України про нові добові норми харчування, згідно з яким дітям знижено калорійність, а дорослим рекомендовано зменшити вживання вуглеводів. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.

Зазначається, що добові норми фізіологічних потреб українців в білках, жирах вуглеводах і енерговитратах не переглядалися протягом 18 років.

"Нові норми харчування відрізняються від старих тим, що дітям у віці від 3 до 17 років калорійність зменшена, щодо дорослого населення - калорійність залишилася колишньою, але збільшено кількість білків, жирів і зменшений вага вуглеводів", - сказано у повідомленні.

Так, калорійність харчування дітям і підліткам знизили на добу на 15% в середньому. Дітям радять їсти менше солодкого (швидких вуглеводів), щодо підлітків МОЗ радить вживати більше білків (м'яса) і менше жирів (особливо сала і масла), а також є менше вуглеводів - це каші, хліб, солодощі. Дорослому населенню рекомендується знизити вживання вуглеводів на добу (знизили на 50 грам), а білків (збільшили на 12 грам) і жирів (збільшили на 15 грам) навпаки збільшити.