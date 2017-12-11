В Японії працівників-трудоголиків з роботи виганятиме дрон

Японська компанія придумала спосіб боротьби з трудоголізмом своїх співвітчизників - там пропонують використовувати дрони, щоб виганяти працівників після завершення робочого часу.

Про це повідомляє видання Engadget.

Каросі, що в перекладі з японської означає "смерть від переробки" – це відомий в Японії феномен, який уряд і глави корпорацій намагаються приховувати.

Вперше про нього стало відомо в 1969 році, але до 1980-х його не вважали проблемою. Суть його у смерті працівників на робочому місці від інфаркту або інсульту на тлі стресу від постійного перепрацювання та втоми.

Один з варіантів запропонувала компанія Taisei. Це спеціальний дрон, який буде після завершення робочого дня підлітати до затримався співробітнику і програвати над ним пісню - це означатиме, що вже час йти додому.

В якості мелодії була вибрана композиція Auld Lang Syn, який використовується в багатьох закладах країни для сповіщення клієнтів про те, що бар або ресторан скоро зачиниться.

Безпілотник буде оснащений камерою і власною системою навігації без прив’язки до GPS, а час і маршрут обльоту офісу призначатиме спеціальний співробітник.

Як очікується, новий дрон з’явиться на ринку в квітні 2018, і буде поставлятися як сервіс з помісячною оплатою, а не товар. Вартість послуги ( на місяць) оцінюють в $443. Записи з камери і звіти будуть доступні в реальному часі і зберігатися в "хмарі" компанії.