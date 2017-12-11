Відкриття провадження щодо Саакашвілі є внутрішньою справою України, - Лінкявічюс

Відкриття кримінального провадження щодо екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі є внутрішньою справою України. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс перед засіданням Ради у закордонних справах ЄС у понеділок у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

Він наголосив, що нинішня ситуація в Україні є "дуже болючою", а боротьба з корупцією є складним викликом для держави.

"Що стосується Саакашвілі – це внутрішня справа України", - заявив глава МЗС Литви.

Він висловив сподівання, що ця справа буде вирішена у правовій площині.

"Ми повинні окремо виділити цю сферу на рівні із відбиттям російської агресії. Окрім агресії з боку Російської Федерації проти України, корупція – це ворог номер два або навіть рівний агресії", - наголосив литовський міністр.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали Саакашвілі 8 грудня у Києві. Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Печерський районний суд у місті Києві розпочав засідання з обрання лідеру "Руху нових сил", екс-керівнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі запобіжного заходу.