Яценюк розповів, коли останній раз спілкувався з Януковичем

Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк свідчить у суді у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді по суті. Про це повідомляє Укрінформ.

Яценюк розповів, що останній раз спілкувався з Януковичем 22 лютого 2014 року. Це була телефонна розмова. "Я особисто розмовляв з Віктором Януковичем з приводу його подальших дій з врегулювання ситуації, яка склалася", - зазначив Яценюк.

За його словами, у зовнішній політиці дії Януковича були направлені на те, щоб "реалізувати зовнішню політику РФ".

Арсеній Яценюк обіймав посаду Прем'єр-міністра України з 27 лютого 2014 року до 14 квітня 2016 року.

Нагадаємо, захист екс-президента Віктора Януковича має намір наполягати на участі підзахисного в допиті свідків у рамках справи про державну зраду.