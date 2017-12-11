ЄБРР надає Харкову 160 млн в євро на розширення метро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на суму 160 млн євро другому за величиною місту в Україні - Харкову, на розширення метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба ЄБРР, пише Європейська правда.

Кредит терміном на 18 років буде використаний для будівництва двох нових станцій метро та вагонного депо, а також для придбання нового рухомого складу.

Повідомляється, що фінансування ЄБРР буде доповнено кредитом Європейського інвестиційного банку такого ж розміру.

"Подовження лінії метро на 3,5 км, а також будівництво нових станцій "Державінська" і "Одеська" забезпечать вкрай необхідне зменшення автотранспортних потоків на півдні міста і допоможуть активізувати сполучення з житловим районом, в якому проживають близько 160 тис. харків'ян", - йдеться у повідомленні.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив залучення кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на 160 млн євро, а також кредиту від Європейського інвестиційного банку на аналогічну суму, які будуть використані для розширення мережі метро в Харкові.

Початок будівельних робіт заплановано вже цього року, а завершення проекту - на 2019 рік.